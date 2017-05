2017 'Auana Results

Wahine 'Auana

First Place ‘Auana & First Place Overall

Ka La ‘Onohi Mai O Ha‘eha‘e

Hula: Mauna Lahilahi

Ka?i: Walakahauki

Ho?i: Walakahauki

Kumu Hula: Tracie & Keawe Lopes

Home: Pu?ahu?ula, Ko?olaupoko, O?ahu

First Runner Up

Halau Hula Ka Lehua Tuahine

Hula Hanohano Hale?iwa

Ka?i Hale?iwa Paka

Ho?i Hale?iwa Paka

Kumu Hula Ka‘ilihiwa Vaughan

Home Manoa, O?ahu

Second Runner Up ‘Auana & First Runner Up Overall

Ke Kai O Kahiki

Hula Nanakuli (Kaulana Nanakuli)

Ka?i Nanakuli (Aloha ?Ia No Nanakuli)

Ho?i Nanakuli (Aloha ?Ia No Nanakuli)

Kumu Hula La‘akea Perry

Home Wai‘anae, O‘ahu

Third Runner Up ‘Auana & Second Runner Up Overall

Hula Halau ‘O Kamuela

Hula Moku O Keawe - Medley

Ka?i Sweet Lei Ka Lehua

Ho?i Hawai?i Moku O Keawe

Kumu Hula Kunewa Mook & Kau‘ionalani Kamana‘o

Home Kalihi & Waimanalo, O?ahu

Fourth Runner Up

Hula Halau O Kauhionamauna

Hula Lei Kula A Na ?Ali?i

Ka?i Na Pua Lei ?Ilima

Ho?i Na Pua Lei ?Ilima

Kumu Hula Denise Kauhionamauna Kia Ramento

Home Waipahu, O?ahu

Kane 'Auana

First Place ‘Auana & First Runner Up Overall

Halau I Ka Wekiu

Hula ?Ulili E

Ka?i ?Auhea ?Oukou, E Na Manu?

Ho?i Ha?alele ?Oukou, E Na Manu?

Kumu Hula Karl Veto Baker & Michael Casupang

Home Pauoa, O?ahu

First Runner Up ‘Auana & Second Runner Up Overall

Halau Kekuaokala‘au‘ala‘iliahi

Hula Honomuni

Ka?i Moloka?i Nui A Hina

Ho?i Moloka?i Nui A Hina

Kumu Hula Haunani & ?Iliahi Paredes

Home Wailuku, Maui

Second Runner Up & First Place Overall

Kawaili‘ula

Hula Nani Mokapu

Ka?i Hanohano No Kailua

Ho?i Hanohano No Kailua

Na Kumu Hula Chinky Mahoe

Home Kailua, O‘ahu

Third Runner Up

